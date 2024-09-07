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Dünya

İran'da çocuk kaçırma girişiminde bulunan çok sayıda Afgan gözaltına alındı

İran'da düzensiz göçmenlerin ülkede sorunlara yol açtığı için sınır dışı edileceğine dair açıklamalar gelirken ülkenin güneyinde çocuk kaçırma girişiminde bulundukları gerekçesiyle 12 Afgan uyruklunun gözaltına alındığı bildirildi.

AA7 Eylül 2024 Cumartesi 16:32 - Güncelleme:
İran'da çocuk kaçırma girişiminde bulunan çok sayıda Afgan gözaltına alındı
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Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan ilçesinde İstihbarat Bakanlığı ile Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düzenlenen ortak operasyonda 12 Afgan uyruklu gözaltına alındı.

Bölgede çok sayıda çocuk ve genci silah zoruyla kaçırma girişiminde bulunduğu iddia edilen 12 Afgan vatandaşının yargı yetkililerine teslim edildiği aktarıldı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

İranlı yetkililer son zamanlarda özellikle Afgan uyruklular başta olmak üzere düzensiz göçmenlerin ülkede bir çok soruna neden olduğunu ve ülkeye yasa dışı yollardan giren yabancıların sınır dışı edileceğini belirtiyor.

42 YILDIR DEVAM EDEN GÖÇ AKIŞI

Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgalinin ardından İran'a doğru başlayan Afgan mülteci akını, ABD işgali, iç savaşlar ve istikrarsızlık nedeniyle yaklaşık 42 yıldır devam ediyor. Özellikle son yıllarda güvenlik, siyasi ve ekonomik sorunların yaşandığı Afganistan'dan İran'a yoğun düzensiz göçmen girişi oldu. İranlı yetkililer, resmi olmayan verilere göre ülkede yaklaşık 5 milyon Afgan bulunduğunu ve bunlardan birçoğunun düzensiz göçmen olduğunu belirtiyor.

Önceki İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Ekim 2023'te yaptığı açıklamada, "Yasa dışı göçmenler ülkeyi terk etmelidir. Geri gönderilen ve daha sonra tekrar ülkemize dönen göçmenlerle baş etmek için de daha güçlü bir mekanizmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

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