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Dünya

İran'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Menzur adaylıktan çekildi

İran'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Menzur, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylıktan çekildi.

AA8 Haziran 2024 Cumartesi 16:57 - Güncelleme:
İran'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Menzur adaylıktan çekildi
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İran'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur, cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı adaylık başvurusunu geri çekti.

İran'da 28 Haziran'da yapılacak 14. cumhurbaşkanlığı seçimine hükümet içinden başvuran 5 isimden biri olan Menzur, adaylık başvurusunu çektiğini sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

Muhafazakar kimliğiyle bilinen Menzur, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Devrimci Cephe adaylarının geniş katılımı ve aralarında doğru seçeneklerin varlığı göz önüne alındığında adaylıktan çekildiğimi açıklarken, şerefli İran halkına da seçimlere azami katılım gösterme çağrısında bulunuyorum."

  • Menzur çekildi
  • İran Cumhurbaşkanı
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