İran'da deprem! 2 kişi hayatını kaybetti

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Batı Azerbaycan Tıbbi Acil Durumlar Müdürü Ferzin Rızazade 28 Ocak'ta meydana gelen Hoy depremi sonrası yaşanan karbonmonoksit gazından zehirlenmelere ilişkin açıklamada bulundu.
Rızazade, ilk vakanın görüldüğü 29 Ocak'tan bu yana çadırlarda ısınmak için yakılan kömür nedeniyle yaklaşık 140 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini kaydetti.
Bugün yaşanan zehirlenme vakalarına değinen Rızazade, Hoy'un Firurek ilçesinde 82 yaşındaki anne ile 56 yaşındaki oğlunun kömür kaynaklı gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.
Yetkililer, çadırlarda kalan depremzedeleri elektrik dışındaki ısıtma yöntemlerini kullanmaları halinde güvenlik önlemlerine uymaları ve baca kullanmaları konusunda uyarıyor.
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 28 Ocak'ta 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Batı Azerbaycan Valiliği, 70 köyde yıkıma neden olan depremde 3 kişinin öldüğünü, 1167 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Eyaletin Konut İdaresi Başkanı Cafer Berzeger de depremde 3 bin 500 evin yüzde 20 ila 80 oranında hasar gördüğünü açıklamıştı.