İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7368
  • EURO
    7,3003
  • ALTIN
    350.572
  • BIST100
    89552.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da dev alışveriş merkezi hastaneye dönüştürüldü
Dünya

İran'da dev alışveriş merkezi hastaneye dönüştürüldü

İran'da koronavirüs (Covid-19) hastalarının artmasıyla hastanelerin yetersiz kalması üzerine alışveriş merkezleri hastane olarak kullanılmaya başlandı.

DHA05 Nisan 2020 Pazar 11:03 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 11:05
ABONE OL

Başkent Tahran’ın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan İran Mall Alışveriş Merkezi, koronavirüs hastalarının tedavisi için 3 bin yataklık hastaneye dönüştürüldü.

RENGÂRENK ÜRÜNLERİN YERİNİ YATAKLAR ALDI

Bir zamanlar Tahranlıların alışveriş yaptığı merkezde, rengârenk ürünlerin yerini hastalar için ayrılmış yataklar aldı. Daha çok nekahat dönemi ve durumu göreceli iyi olan hastalar için kullanılan merkezde, hasta ziyaretlerine izin verilmediğinden hastalar cep telefonu aracılığı ile aileleriyle görüntülü olarak irtibat kuruyor.

Bu arada, Sağlık Bakanı Sait Nemeki ve Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, merkeze ziyarette bulundu.

Ülkenin bazı şehirlerinde alışveriş merkezlerinin yanı sıra spor salonları da geçici hastaneye dönüştürüldü.

ÖLÜMLER ÇİN’İ AŞMIŞ DURUMDA

Koronavirüsten kaynaklı ilk ölümün 19 Şubat’ta tespit edildiği İran’da, hastalıktan ölenlerin sayısı salgının ilk çıkış noktası ve merkezi olan Çin’i dün itibariyle geçmişti.

Sağlıkçı anne babadan 'online' doğum günü kutlaması

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama
İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama

İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama

AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular
AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular

AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular

'Hafter'i demir yumrukla vurmaya devam edeceğiz'
'Hafter'i demir yumrukla vurmaya devam edeceğiz'

'Hafter'i demir yumrukla vurmaya devam edeceğiz'

Bakan Soylu'dan CHP'li Özel'e tokat gibi cevap: Örgüt yalakaları
Bakan Soylu'dan CHP'li Özel'e tokat gibi cevap: Örgüt yalakaları

Bakan Soylu'dan CHP'li Özel'e tokat gibi cevap: Örgüt yalakaları
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.