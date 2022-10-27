İran'da devam eden protestolarda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir yüzbaşı öldürüldü

İran devlet televizyonuna göre, ülkenin batısında yer alan Hemedan eyaletinin Güvenlikten Sorumlu Vali Yardımcısı Hasan Rızania, dün eyalete bağlı Melayer kentindeki protestolar sırasında yaşananlara ilişkin bilgi verdi.

Hemedan'daki bazı üniversitelerde sabah saatlerinde gösteriler yapıldığını aktaran Rızania, öğleden sonra ve akşam saatlerinde de kentteki sokaklarda toplanan bazı grupların "yıkıcı sloganlar attığını ve güvensizliğe neden olduğunu" söyledi.

Güvenlik güçlerinin Melayer'de "kamu düzenini bozan" eylemcilere müdahale ettiğini kaydeden Rızania, göstericilerin liderlerini kovalarken açılan ateş sonucu Devrim Muhafızları Ordusu mensubu yüzbaşı Ali Nazari'nin hayatını kaybettiğini ifade etti.