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Dünya

İran'da devrim çatırdıyor! Cumhurbaşkanı Ruhani aleyhine slogan

İran devrim kutlamalarına Cumhurbaşkanı Ruhani aleyhine atılan sloganlar damgasını vurdu.

AA10 Şubat 2021 Çarşamba 18:02 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 18:13
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İran'da devrim kutlamaları etkinliklerine motosikletleriyle katılan yüzlerce kişi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani aleyhine sloganlar attı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, İran'da devrimin 42'nci yıldönümü kutlamalarına katılan yüzlerce motosiklet kullanıcısı "Kahrolsun Ruhani" sloganları attı.

Pikap araç üzerinde amigoluk yapan şahsın "Kahrolsun Amerika", "Kahrolsun İsrail" sloganına, seyir halindeki motosikletli kişilerin "Kahrolsun Ruhani" şeklinde cevap vermeleri dikkati çekti.

Motosikletlilerin, İran ve Hizbullah bayrakları taşıdıkları görüldü.

İran'da 11 Şubat 1979 tarihinde Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde "Özgürlük, Eşitlik", "Ne Doğu, ne Batı" gibi sloganlarla gerçekleştirilen devrimle Şah Muhammed Rıza Pehlevi yönetimine son verilmişti.

Ülkede bu yıl kutlamalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle otomobil ve motosikletlerle konvoy geçişleri şeklinde gerçekleştirildi.

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