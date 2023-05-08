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Dünya

İran'da dini değerlere hakaret eden 2 kişi idam edildi

İran'da dini değerlere hakaret ettikleri gerekçesiyle 2 kişi idam edildiği açıklandı.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 11:51 - Güncelleme:
İran'da dini değerlere hakaret eden 2 kişi idam edildi
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Yargı Erki tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sadrullah Fazıli Zari ve Yusuf Mihrdad hakkında verilen idam cezaları ve infazına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, Zari ve Mihrdad'ın, Hazreti Muhammed'e ve kutsal değerlere hakaret ettikleri, bu konuda onlarca sosyal medya hesabı üzerinden faaliyet yürüttükleri belirtildi.

Ayrıca Zari'nin Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdiğine dair görüntüleri de sosyal medyadan paylaştığı kaydedildi.

Söz konusu 2 kişi hakkında verilen idam cezalarının bu sabah infaz edildiği aktarıldı.

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