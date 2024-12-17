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Dünya

İran'da doğal gaz krizi! Fabrika ve atölyeler faaliyetlerini durdurdu

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, ülkede doğal gaz yetersizliği nedeniyle bazı sanayi bölgelerindeki fabrika ve atölyelerin faaliyetlerinin durduğunu belirtti.

AA17 Aralık 2024 Salı 17:37 - Güncelleme:
İran'da doğal gaz krizi! Fabrika ve atölyeler faaliyetlerini durdurdu
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Kaimpenah, Tahran'da "18. Genç Üreticiler ve Yöneticiler Festivali"nde konuştu.

Kaimpenah, "Ülkenin kuzeyi, kuzeydoğu ve kuzeybatısında insanlar üşümesin diye sanayi bölgelerinin büyük bir kısmını tatil etmek zorunda kaldık." dedi.

"GÜNLÜK YAKLAŞIK 100 MİLYON METREKÜP ENERJİ AÇIĞIMIZ VAR"

İran'da doğal gaz ihtiyacının 945 milyon metreküp olmasına rağmen yaklaşık 840 milyon metreküp üretildiğine dikkati çeken Kaimpenah, "Normal hava koşullarında günlük yaklaşık 100 milyon metreküp enerji açığımız var. Ülkenin 945 milyon metreküp doğal gaz ihtiyacının 620 milyon metreküpten fazlası yalnızca hane halkı, ticari işletmeler ve küçük sanayiler tarafından tüketiliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, Rusya, 47 trilyon metreküple dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahipken İran da 34 trilyon metreküple en fazla gaz rezervlerine sahip ikinci ülke konumunda bulunuyor.

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