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Dünya

İran'da doğal gaz patlaması: 4 yaralı

İran'ın başkent Tahran'da doğal gaz patlaması sonucu çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

AA22 Ağustos 2023 Salı 16:49 - Güncelleme:
İran'da doğal gaz patlaması: 4 yaralı
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki olaya ilişkin bilgi verdi.

Meleki, "Tahran'ın güneybatısındaki Yaft Abad Mahallesi'ndeki 2 katlı evde doğal gaz patlaması sonucu 4 kişi yaralandı." dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini aktaran Meleki, patlamanın çevredeki evlerde de hasara yol açtığını kaydetti.

İran'da son günlerde doğal gaz ve tüp patlamalarında artış görülüyor.

Söz konusu patlamalara evlerdeki ocak ve ısınma sistemlerinin standartlara uygun şekilde yapılmamasının neden olduğu değerlendiriliyor.

  • İran yangın
  • gaz patlaması
  • Tahranda yaralılar

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