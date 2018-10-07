İran'da döviz ve altın piyasasında yolsuzluk gerekçesiyle 147 kişi gözaltı alındı
İran'ın başkenti Tahran'da altın ve döviz piyasasında yolsuzluk ve manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle 147 kişinin gözaltına alındığı belirtildi
- AA
İran'ın başkenti Tahran'da altın ve döviz piyasasında yolsuzluk ve manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle şu ana kadar 147 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran Şehir Konseyi'nde konuşan Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, altın ve döviz piyasasında yolsuzluk ve manipülasyon şüphesiyle 942 kişinin emniyete çağrıldığını söyledi.Rahimi, yolsuzluk yaptığı tespit edilen 147 kişinin gözaltına alındığını aktardı.Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de döviz piyasasında yolsuzluk ve manipülasyon yaptıkları tespit edilen 45 kişinin tutuklandığını açıklamıştı.İran Merkez Bankası Döviz Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmed Irakçi de 5 Ağustos'ta, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.