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Dünya

İran'da durum kötü! ''Orta sınıf yok oluyor''

İran'da Mazenderan Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Zehra Kerimi, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle orta sınıfın yok olmak üzere olduğunu söyledi.

AA25 Kasım 2020 Çarşamba 15:11 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 15:11
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Tasnim Haber Ajansı'na konuşan Kerimi, İran'daki ekonomik sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kerimi, "Yapılan araştırmalara göre 2020 yılı itibarıyla Tahran'da yoksulluk sınırı 10 milyon tümen (yaklaşık 400 dolar). Ancak kentte işçilere verilen maaş 2 milyon tümenin (80 dolar) altında. Ev kirası ve market masrafları arttı. İnsanların şehrin aşağı mahallelerine taşındığını görüyoruz. Bu da orta sınıfın neredeyse yok olmasına neden oluyor." dedi.

Yoksulluk sınırı altında yaşayan ailelerin yüzde 50'sinden fazlasında sadece bir bireyin çalıştığını ve tek maaşın evin geçimine yetmediğini dile getiren Kerimi, "Yaptırımlar, depremler, sel ve sokak gösterileri ülkede ekonomik gücü zayıflatmıştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle durum daha da geriledi." ifadelerini kullandı.

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