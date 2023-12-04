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Dünya

İran'da eğitime hava kirliliği engeli

İran'ın Tahran, İsfahan, Elborz, Erak ve Simnan eyaletlerinde hava kirliliği nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara devam ediyor.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 23:46 - Güncelleme:
İran'da eğitime hava kirliliği engeli
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, devam eden hava kirliliği nedeniyle Tahran ve İsfahan eyaletlerinde eğitime yönelik üç gündür uygulanan düzenleme iki gün daha sürdürülecek.

Uygulamaya göre, okul öncesi eğitim düzeyindeki okullar tatil edilirken ilk, orta ve lise düzeyi okullar ile üniversitelerde eğitime çevrim içi devam edilecek.

Tahran'da hava kirliliğinin yüksek değerlerde seyretmesi nedeniyle Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi, birtakım kararlar aldı.

Söz konusu kararlara göre, dizel yakıtla çalışan ağır vasıtalar gece de şehrin merkezine giremeyecek, diğer motorlu araçlar için ise çarşamba gününe kadar tek ve çift plaka uygulamasına gidilecek.

Tahran'daki tüm santral, sanayi, üretim, madencilik ve hizmet birimlerinde dizel tüketimi yasak olacak.

İsfahan eyaletinde de motorlu araçlar için tek ve çift plaka uygulamasına gidilecek.

Diğer yandan, Elborz, Erak ve Simnan eyaletleri ile Doğu Azerbaycan eyaletinin Tebriz ve Osku şehirlerinde de eğitime yönelik düzenleme yarın için aynı şekilde uygulanacak.

Söz konusu eyaletlerde, kalp, damar, solunum yolu ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile hamile olan devlet kurumu çalışanları uzaktan çalışabilecek.

  • Tahran hava
  • İran eğitim
  • hava kirliliği

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