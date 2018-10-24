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İran'da ekonomik kriz fuarı iptal ettirdi

İran Kültür ve İrşad Bakanı Abbas Salihi, başkent Tahran'daki Basın ve Haber Ajansları Fuarı'nın, ekonomik kriz nedeniyle bu yıl düzenlenmeyeceğini belirtti.

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Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Salihi, "Fuara ev sahipliği yapan Kültür ve İrşad Bakanlığı, sadece bazı masrafları karşılıyor. Fuarın asıl masrafları medya kuruluşları tarafından karşılanıyor. Ekonomik sorunlarla karşı karşıya olan medya kuruluşları fuara ara verilmesini istediler." dedi.

Gelecek yıl fuarın açılmasını umut ettiğini dile getiren Salihi, ülkenin çeşitli kentlerinde söz konusu fuar kapsamında etkinliklerin düzenleneceğini kaydetti.

Geçen yıl 23'üncüsü düzenlenen fuar, 27 Ekim ila 4 Kasım tarihlerinde Tahran Büyük Musalla Camisi'nde gerçekleştirilmişti.

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