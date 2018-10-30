Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'da eski Cumhurbaşkanı Hatemi'den rejime uyarı

İran'daki reformistlerin lideri, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, rejimin hatalarında ısrar etmesi durumunda protesto gösterilerinin başlayacağını söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hatemi, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Eğer rejim, hatalarında ısrar ederse, eleştiriler gösterilere dönüşecektir. Ondan sonra ülkenin kaderi ne olur belli değil." ifadelerini kullandı.

Reformistlerin İran rejimi ve devrimini kabul ettiklerini hatırlatarak söz konusu siyasi yapının rejim içinde bazı reformlar yapmak isteğine değinen Hatemi, "Eğer toplumda reformistlerin bir şey yapamadığı kanaati hasıl olursa halk, rejimi değiştirmek isteyenlere yönelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hatemi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin yapıcı eleştirilerle desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

İran'da reformistler, muhafazakarlar tarafından desteklenen ve devletin kilit noktalarını elinde bulunduran ülke lideri Ali Hamaney'i "özgürlükleri sınırlandırdığı, ekonomi ve dış politikada yanlış tercihler yaptığı" gerekçesiyle eleştiriyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması – Tarihte bugün 30 Ekim 1918

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması – Tarihte bugün 30 Ekim 1918

İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor! İşte açılış töreninden son gelişmeler

İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor! İşte açılış töreninden son gelişmeler

Yeni havalimanının açılışından kareler

Yeni havalimanının açılışından kareler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanında

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA