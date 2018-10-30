İran'da eski Cumhurbaşkanı Hatemi'den rejime uyarı

Hatemi, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Eğer rejim, hatalarında ısrar ederse, eleştiriler gösterilere dönüşecektir. Ondan sonra ülkenin kaderi ne olur belli değil." ifadelerini kullandı.

Reformistlerin İran rejimi ve devrimini kabul ettiklerini hatırlatarak söz konusu siyasi yapının rejim içinde bazı reformlar yapmak isteğine değinen Hatemi, "Eğer toplumda reformistlerin bir şey yapamadığı kanaati hasıl olursa halk, rejimi değiştirmek isteyenlere yönelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hatemi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinin yapıcı eleştirilerle desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

İran'da reformistler, muhafazakarlar tarafından desteklenen ve devletin kilit noktalarını elinde bulunduran ülke lideri Ali Hamaney'i "özgürlükleri sınırlandırdığı, ekonomi ve dış politikada yanlış tercihler yaptığı" gerekçesiyle eleştiriyor.