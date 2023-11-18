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Dünya

İran'da eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı 12 ay hapse mahkum edildi

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a 'iftira ve hakaret' ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada 12 ay hapis cezasına mahkum edildi.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 13:08 - Güncelleme:
İran'da eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı 12 ay hapse mahkum edildi
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İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, mahkeme, önceki hükümet döneminde iki dönem Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak görev yapan Cihangiri hakkında "iftira ve yalan bilgiler yayınlamak" suçlamasıyla sırasıyla 4 ve 8 ay hapis kararı verdi.

Mahkeme, Cihangiri'nin "hassas sorumluluklarını" gerekçe göstererek hapis cezasını 44 milyon tümen (yaklaşık 900 dolar) para cezasına çevirdi.

Önceki Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olarak görev yapan İshak Cihangiri, 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında o dönem Tahran Belediye Başkanı olan ve cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Muhammed Bakır Kalibaf'ı "zimmete para geçirme ve hükümet mülküne yasa dışı el koyma" gibi iddialarla suçlamıştı.

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