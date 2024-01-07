İran'da facia: 3 dağcıdan 2'si hayatını kaybetti

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Erdebil Kızılay Genel Müdürü Hamid Kavidel konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kavidel, Cuma günü saat 19.30'da dağcıların kaybolduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını, saat 21.00'de bölgeye intikal eden arama kurtarma ekiplerinin çalışmalara başladığını söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının 18 saat sürdüğünü belirten Kavidel, kayıp dağcılara 4 bin 200 metre yükseklikteki Sebelan küçük buzul bölgesinde ulaşıldığını kaydetti.

Kavidel, 2 kadın dağcının cansız bedenine ulaştıklarını, bir dağcının da yaralı halde bulunduğunu belirtti.

Dağcıların yüksekten düşme ve aşırı soğuk nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Kavidel, yaralı ile cenazelerin dağdan indirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yerel medyada dağcıların Tebrizli olduğu bilgisi aktarıldı.

Kasım 2023'te de İran'ın Loristan eyaletindeki Oştorankuh Dağları'nın Senberan Zirvesi'ne tırmanışa geçen 9 kişilik dağcı ekibi çığa yakalanmıştı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti.