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Dünya

İran'da gaz tesisinde patlama

İran'ın başkentinde gaz tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

AA10 Eylül 2020 Perşembe 23:38 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 23:38
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İran'ın başkenti Tahran'daki bir tüp gaz dolum tesisinde patlama meydana geldi.

Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde başkentin Mecidiye Caddesi'nde bir tüp gaz dolum tesisinde patlama olduğunu söyledi.

Patlamanın meydana geldiği tesiste 11 ve 2 kilogramlık yaklaşık 150 tüp bulunduğunu aktaran Meleki, bunlardan birkaçının patladığını ifade etti.

Çıkan yangın nedeniyle tesiste bulunan bir kişinin yaralandığını dile getiren Meleki, tesisin etrafında bina olmadığı için patlamanın çevreye zarar vermediğini sözlerine ekledi.

Meleki, son haftalarda buna benzer çok patlama olduğuna dikkati çekerek, bu tür işlerle uğraşanlardan, vatandaşların can güvenliklerini düşünmelerini ve tesisleri daha güvenli bölgelere kurmalarını istedi.

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