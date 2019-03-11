'Halep Kasabı' olarak bilinen Kasım Süleymani'ye 'Zülfikar Cesaret Nişanı' verildi İran Devrim Muhafızları Komutanı ve aynı zamanda Suriye'de gerçekleştirdiği katliamlarla bilinen ve Halep Kasabı olarak ünlenen Kasım Süleymani'ye 'Zülfikar Cesaret Nişanı' verildi.