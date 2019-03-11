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'Halep Kasabı' olarak bilinen Kasım Süleymani'ye 'Zülfikar Cesaret Nişanı' verildi

İran Devrim Muhafızları Komutanı ve aynı zamanda Suriye'de gerçekleştirdiği katliamlarla bilinen ve Halep Kasabı olarak ünlenen Kasım Süleymani'ye 'Zülfikar Cesaret Nişanı' verildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İran Dini Lideri Hamaney'in Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bilgi de, "Kasım Süleymani'ye Zülfikar Cesaret Nişanı verildi" dendi.
 
Halep Kasabı Kasım Süleymani'ye ödül doğum gününde verilirken aynı zamanda söz konusu ödülün 40 yıllık İran İslam Cumhuriyeti tarihinde ilk defa verildiği belirtildi.

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