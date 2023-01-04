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Dünya

İran'da hava kirliliği alarm veriyor

İran'ın Huzistan eyaletinde 578 kişi hava kirliliğine bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle hastanelere başvurdu.

IHA4 Ocak 2023 Çarşamba 18:18 - Güncelleme:
İran'da hava kirliliği alarm veriyor
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İran'da her yıl kış aylarında daha da etkili olan hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor. Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Rektör Yardımcısı Dr. Habib Heyber yaptığı açıklamada, Huzistan eyaletinde 578 kişinin hava kirliliğine bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastanelere başvurduğunu söyledi. Dr. Heyber, "Son 24 saatte, hava kirliliğine bağlı olarak yüzlerce kişi solunum ve kalp rahatsızlıkları şikayetiyle hastanelere başvurdu" dedi. Hastaneye gelen kişilerin 512'sinin ayakta tedavi edildiğini, geriye kalan 66 kişinin ise hastaneye yatırılarak tedavisine devam edildiğini söyleyen Dr. Heyber, "Solunum hastalıkları olan kişilerin ve yaşlıların hava kirliliğinin olduğu günlerde evde kalmalarını ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Ahvaz'da bugün hava kirliliğinin 178 mikrogram/metreküp ölçüldüğü ve bu oranın tüm yaş grupları için sağlıksız ve tehlikeli olduğu belirtildi.

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