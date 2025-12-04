İSTANBUL 17°C / 10°C
Dünya

İran'da hava kirliliği alarmı: Acil servisler dolup taştı

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Cafer Miyadifer, hava kirliliğine bağlı olarak son on günde ülkede 210 binden fazla solunum hastasının acil servislere başvurduğunu söyledi.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 16:02 - Güncelleme:
İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, acil servislere en fazla başvurunun Tahran, Horasan-ı Rezevi, Huzistan ve Elburz eyaletlerinden olduğunu dile getiren Miyadifer, halka gereksiz seyahat etmekten kaçınma çağrısı yaptı.

Miyadifer, maske gibi koruyucu ekipmanların önemine vurgu yaparak, önümüzdeki günlerde acil servislere başvurularda artış yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlere göre Tahran'da bugün hava kirliliği 106 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).

  • hava kirliliği
  • acil

