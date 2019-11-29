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İran'da hava kirliliği eğitimi durdurdu

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin tehlikeli seviyelerde seyretmesi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi, spor müsabakaları ertelendi.

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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran Vali Yardımcısı Muhammed Takizade, hava kirliliği nedeniyle yarın başkentte ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin tatil edildiğini belirtti.
 
Tahran'daki vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmama ve toplu taşıma araçlarını kullanma çağrısında bulunan Takizade, kentteki tüm spor müsabakalarının da ertelendiğini açıkladı.
 
Ağır tonajlı araçların girişi yasaklandı
 
Tahran'a kamyon ve ağır tonajlı araçların girişinin yasaklandığını ifade eden Takizade, trafik polislerinin, hava kirliliğine neden olacak derecede egzoz gazı yayan araçlara müdahale edeceğini belirtti.
 
İran'ın başkenti Tahran'daki hava kirliliğinin son 24 saatte 158 mikrogram/metreküpü aştığı belirtiliyor.
 
Tahran dünyada hava kirliliği sıralamasında ilk 12'de
 
Hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski araçlar ile milyonlarca motosikletin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.
 
Tahran, dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 12 şehir arasında yer alıyor.
 
Dünya Sağlık Örgütüne göre metreküp başına 25 mikrogram partikül madde, hava kirliliğinde en üst sınır. Buna PM2.5 sınırı deniyor. 100'ün üzerinde kaydedilen oranlar sağlığa zararlı, 250'nin üzerindeki ölçümün ise alarm seviyesi olduğu belirtiliyor.

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