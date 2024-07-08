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Dünya

İran'da hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor! Devlet kurumları ve okullar tatil edildi

İran'ın Kum kentinde hava kirlilik seviyesinin 'turuncuya' çıkması nedeniyle devlet kurumları ve okullar tatil edildi.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 10:14 - Güncelleme:
İran'da hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor! Devlet kurumları ve okullar tatil edildi
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İran resmi haber ajansı IRNA, Kum eyaleti halkla ilişkiler müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, hava kirlilik seviyesinin "turuncuya" çıktığı, toz ve kum fırtınasının da söz konusu kirliliği arttırdığı ifade edildi.

DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI

Devlet kurumları ve okulların bir gün tatil edildiği bildirilirken, solunum yolu ve kalp rahatsızlıkları bulunanlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).

  • irak
  • hava kirliliği
  • hava kalitesi

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