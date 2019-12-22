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Dünya

İran'da hava kirliliği nedeniyle eğitime yine ara verildi

İran'da tehlikeli boyutlarda seyreden hava kirliliği nedeniyle Tahran, Kerec, Arak, Tebriz, Kum, Urumiye ve İsfahan'da eğitime ara verildi.

AA22.12.2019  14:47 - Güncelleme: 22.12.2019  14:47

İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere büyük şehirlerde kronik sorunlardan biri haline gelen hava kirliliğinin riskli seviyelere çıkması üzerine, başkent Tahran, Elburz eyaletinin merkezi Kerec, Merkezi eyaletinin merkezi Arak, Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz, Batı Azerbaycan eyaletinin merkezi Urumiye ve İsfahan gibi birçok şehirdeki okullarda dün ve bugün eğitime ara verilirken kentlerin çeşitli noktalarına ambulanslar yerleştirildi.

Son 2-3 günde 150 mikrogram/metreküpü aştığı açıklanan hava kirliliği nedeniyle Tahran'ın sembollerinden Milad Kulesi görülmüyor.

Hassas gruplar için tehlikeli düzeyde olduğu belirtilen kirlilikten korunmak için maske takan halk, hükümetten bu konuda radikal adımlar atmasını istiyor.

Öte yandan, Tahran Valiliği, kirliliği azaltma hedefleri kapsamında kamyonların trafiğe çıkmasıyla ilgili sınırlamayı devam ettirirken, daha önce belli güzergahları kapsayan tek çift plaka düzenlemesini tüm şehirde uygulamaya koydu.

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