14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'da hava kirliliğinden etkilenen 1541 kişi hastanelere başvurdu

İran'daki hava kirliliği nedeniyle 1541 kişinin kalp rahatsızlığı ve nefes darlığı gibi şikayetlerle hastanelere başvurduğu bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, Tahran, İsfahan, Elburz ve Merkezi eyaletlerindeki son 24 saatte hava kirliliğinden etkilenen 1541 kişinin acil servislere müracaat ettiğini söyledi.

Halidi, 1051'i Tahran'da olmak üzere 570 kişinin nefes darlığı, 971 kişinin de kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanelere başvurduğunu belirterek, hassas gruplar başta olmak üzere bölge sakinlerine, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve çıktıklarında da maske takmaları çağrısında bulundu.

Bu arada kirliliğin 120 mikrogram/metreküp olarak ölçüldüğü Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz'de de hassas gruplardan toplu taşıma araçlarını kullanmamaları istendi.

Merkezi eyaletine bağlı Arak kentinde de hava kirliliği nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. İsfahan'da da hava kirliliğinin 145 mikrogram/metreküp olarak belirlendiği kaydedildi.

Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentinde sis nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra indiği ve uçak seferlerinin iptal olduğu belirtildi.

Rezevi Horasanı'nın merkezi Meşhed şehrinde de hava kirliği nedeniyle hassas gruplardan mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istendi.

Öte yandan Tahran'da mart ayından bu yana toplam 52 gün havada yoğun kirlilik tespit edildiği kayıtlara geçti.

- TAHRAN HAVA KİRLİLİĞİNDE DÜNYA GENELİNDE 12. SIRADA
 

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski araçlar ile milyonlarca motosikletin çıkardığı egzoz gazları Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor. Tahran, dünya genelinde şehirlerdeki hava kirliliği sıralamasında 12. sırada yer alıyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).

TSK´nın gücüne güç katacak, teröristler Kamikaze İHA ile avlanacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fenerbahçeli yıldız 2 ay yok

Fenerbahçeli yıldız 2 ay yok

Libya'ya asker gönderilecek mi? Önemli açıklama

Libya'ya asker gönderilecek mi? Önemli açıklama

O ülke şiddetli deprem! 6.8 ile sallandılar

O ülke şiddetli deprem! 6.8 ile sallandılar

Malatya'da güvenlik güçleri alarma geçti! Silah sesleri duyuldu

Malatya'da güvenlik güçleri alarma geçti! Silah sesleri duyuldu

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

İhracatçılar bürokrasiye takılmadan 'tek tıkla' destek alacak

İhracatçılar bürokrasiye takılmadan 'tek tıkla' destek alacak

Komşusuna 'gürültü yapmayın' diye mesaj attı, dehşeti yaşadı

Komşusuna 'gürültü yapmayın' diye mesaj attı, dehşeti yaşadı

2 saat sürdü, sezaryenle 16 yavru doğurdu

2 saat sürdü, sezaryenle 16 yavru doğurdu
 

POPÜLER HABERLER

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA