İran'da her sene 1,5 milyon hektar alan çölleşiyor

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Askeri, konuya ilişkin bilgi verdi.

Askeri, "Ülkemizin arazileri son bir kaç yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle her yıl yaklaşık 1,5 milyon hektar çölleşiyor." dedi.

Söz konusu durumun tehlike arz ettiğini dile getiren Askeri, kuraklıkla etkin mücadelenin en önemli görevlerinden biri olduğunu kaydetti.

İran Ulusal İklim ve Kuraklık Krizi Yönetimi Merkezi Başkanı Ahad Vazife, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkesinde son 50 yıldır yağış miktarının azaldığını, bu yıl mart ayında düşen yağmur miktarının geçen seneye oranla yüzde 16 azaldığını belirtmişti.