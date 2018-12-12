İran'da her yıl 10 binden fazla bebek ölüyor

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Sağlık Bakanlığı Bebek Sağlığı Dairesi Başkanı Muhammed Haydari, ülkedeki yoksulluğun bebek sağlığına etkilerini değerlendirdi.

Ülkenin birçok noktasında yoksulluk olduğunu anlatan Haydari, "Yeni doğumların binde 8,27'si ülkedeki ekonomik yoksulluk nedeniyle bebeklerin ölümüyle sonuçlanıyor. Yılda yaklaşık 1 milyon 400 bin bebeğin doğduğu göz önüne alındığında her yıl 10 binden fazla bebek bu nedenle ölüyor." dedi.

Bebek ölüm oranlarının en yüksek olduğu bölgelerin Sistan ve Beluçistan, Hürmüzgan, Kirmanşah ve Kirman eyaletleri olduğunu belirten Haydari, "Bu eyaletlerde yoksulluk ve doğum öncesi bakımların yetersizliği gibi nedenlerle bebekler doğum sırasında ölüyor." ifadesini kullandı.