İran'da iki İngiliz casusluktan tutuklandı: Farklı noktalarda bilgi topluyorlardı

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgan Cihangir yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları İstihbarat Birimi tarafından ülkenin güneyinde yer alan Kirman eyaletinde iki İngiliz vatandaşının casusluktan tutuklandığını duyurdu.

Cihangir, İngilizlerin Ocak ayında tutuklandığını belirterek, "İran'a turist olarak giriş yapan iki kişi, ülkenin farklı bölgelerinde araştırma ve bilgi toplama faaliyetlerinde bulunuyordu. Kendilerini araştırmacı ve akademisyen olarak tanıtan bu kişilerin yabancı istihbarat merkezleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Kirman Yargı Başkanı İbrahim Hamidi ise yaptığı açıklamada, casusluk suçlamasıyla tutuklanan iki İngiliz vatandaşının yabancı istihbarat birimleri adına çalıştığını belirterek, "Bu kişilerin düşman olarak tanımlanan yabancı istihbarat merkezlerine hizmet ettiği doğrulandı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor" ifadelerine yer verdi.