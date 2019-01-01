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İran'da ilk kez Sünni kadın büyükelçi atandı

İran, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ülkenin yeni Brunei Büyükelçisi Hümeyra Rigi'yi tanıttı. Rigi, İran'ın ilk kadın Sünni büyükelçisi olarak kayıtlara geçti.

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İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Sistan ve Beluçistan eyaletine yaptığı ziyaret sırasında Kasrı Kend İlçesi Kaymakamı Hümeyra Rigi'yi "İran'ın yeni Brunei Büyükelçisi" olarak tanıttı.

Cihangiri'nin "başarılı bir devlet görevlisi" şeklinde nitelendirdiği Rigi, Malezya'ya atanan Merziye Afham ve Finlandiya'ya atanan Pervin Ferşci'den sonra 1979'daki devrimden bu yana büyükelçi olarak atanan üçüncü kadın oldu.

Hümeyra Rigi ayrıca İran'ın ilk kadın Sünni büyükelçisi olarak kayıtlara geçti.

Rigi, daha önce ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar İlçesi Kaymakamlığı görevinde bulunmuştu.

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