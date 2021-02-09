İran'da ilk koronavirüs aşısı bakanın oğluna yapıldı

AA 09 Şubat 2021 Salı 12:26 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 12:26

İran'ın Rusya'dan aldığı ve 4 Şubat'ta Tahran'a ulaşan Sputnik V aşısı bugün ülke genelindeki 635 hastanede sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.



Tahran İmam Humeyni Hastanesinde Sağlık Bakanı Nemeki'nin katılımıyla düzenlenen aşılama programına Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de video konferans yoluyla bağlandı.



İlk aşı teşvik amacıyla Sağlık Bakanı Nemeki'nin oğlu Parsa Nemeki'ye vuruldu ve ardından sağlık çalışanlarına yönelik genel aşılama başladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, video konferansla yaptığı konuşmada, teyit ettikleri aşıya güvendiklerini ve kendisinin de aşıyı vurulan ilk gönüllü olmak için teklifte bulunduğunu söyledi.

Bakan Nemeki ise öncelikli olarak yoğun bakın ünitelerindeki doktor, hemşire ve diğer çalışanların aşılanacağını, ardından 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara geçileceğini aktardı.

Çin, Hindistan ve Avrupa'dan aşı temini için görüşmelerin devam ettiğini belirten Nemeki, Dünya Sağlık Örgütü eş güdümünde yürütülen Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programından (COVAX) ve Oxford-AstraZeneca'dan aldıkları aşılarla aşılama çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.