İran'da işçi ayaklanması büyüyor

İran’ın farklı şehirlerinde maaşı ödenmeyen işçiler grevden sonuç alamayınca hakkını sokakta protesto yaparak aramaya başladı. Çoğu özelleştirildikten sonra ekonomik durumun zorlaşmasıyla birlikte küçülmeye giden fabrika yetkilileri, çalışanlarının da maaşlarını ödeyemez hale geldi. İşçiler özelleştirme prosesinde ciddi rant sağlandığını iddia ederek durumdan hükümeti sorumlu tuttu ve valilikler önünde protestolar düzenleyerek hakkını aradı.

Öğretmenler de destek verdi, esnaf kepenk kapattı

Huzistan eyaletinde bulunan Heft Tepe Şeker Fabrikasında çalışan işçilerin maaş krizi aylardır sürüyor. Şuş şehrinde günlerdir süren sokak itirazlarında işçilere öğretmenler de destek çıktı. Eylemlere müdahale eden İran polisi en az 8 işçiyi gözaltına aldı. Aynı sıkıntıların olduğu güneybatıdaki Ahvaz şehrinde bulunan Çelik Fabrikası’nın da işçileri önce Heft Tepe işçilerini savunmak adına sokağa çıktı, daha sonra sayıları yüzlerceye ulaşan protestocular valilik önünde eylemlerini günlerce sürdürdü. Geçim sıkıntısı çeken öğretmenler de protestolara katıldı. Enflasyondan şikayetçi olan esnaf da kepenk kapattı.

Protestocular son çareyi sokaklarda buldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden uyguladığı ağır ekonomik ambargolar İran’ın zor durumda olan ekonomisini köşeye sıkıştırmış durumda. Sosyal medyada geniş bir biçimde paylaşılan görüntülerde protestocular şikayetçi oldukları ekonomik durumdan yetkilileri sorumlu tuttu ve hükümeti ambargoların arkasında saklanarak sorumluluktan kaçmakla suçladı. İran Anayasasının 27. Maddesine dayanarak sendika haklarını arayan protestocular sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde isteklerinin siyasi olmadığını ve geçim sıkıntı yaşadıkları için son çareyi sokakta aradıklarını ifade etti.

Yurt dışında Batılı devletlerin maddi destekleriyle finanse edildikleri bilinen rejim muhalefetlerine mensup olmadıklarını söyleyen protestocular, hükümetin güvenlik gözüyle itirazlara bakarak seslerini bastırmaya çalıştığını söyledi.

İşçilerin maaşları aylardır ödenmiyor

Ülkenin diğer ucu Zencan şehrinde de Yağ Fabrikası’nın işçileri ödenmemiş maaşlarından dolayı haklarını sokakta greve giderek aramaya başladı. Zencan Belediyesine bağlı bir işletmenin de işçilerinin maşlarının aylardır ödenmediği biliniyor.

Öğrenciler destek çıktı, güvenlik tehdit etti

Başkent Tahran’da, Tahran Üniversitesinde bir grup öğrenci işçilerin haklarını savunmak amacıyla yürüyüş düzenledi. İşçilere destek mesajları anlamında pankart taşıyan öğrenciler kampüste yaptıkları eylemin görüntülerini sosyal medyada paylaştı. İstihbarat Bakanlığına bağlı olduğu ve üniversitelerin güvenliğinden sorumlu olan Heraset adıyla bilinen teşkilat duruma el koydu. Öğrenciler, üniversitenin Heraset biriminin yetkilileri tarafından eylemleri sürdürdükleri takdirde gözaltına alınacaklarına dair tehditler aldıklarını söyledi. Öğrencilerin ailelerinin de telefonla aranarak tehdit edildikleri söyleniyor.

Eylemciler sosyal medya engellerini açmaya çalışıyor

Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları İran’da yasak olduğu halde milyonlarca kullanıcı çeşitli uygulamalarla engelleri aşıp hükümetin tekelinde olan Radyo Televizyon Kurumunun boykotunu kırmaya çalışıyor. Meydanlardaki protestocular Ali Hamaney’e bağlı olan Radyo Televizyonun boykotunu kınayıp çeşitli sloganlar atıyor.