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İran'da çelik fabrikası işçileri protesto gösterisi düzenledi

İran'ın Ahvaz kentindeki çelik fabrikası çalışanı onlarca kişi maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle valilik binası önünde protesto gösterisi düzenledi.

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İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan protestoculardan Garib Hovizavi, 4 aydan bu yana maaşlarını alamadıklarını, sigortaları ve sosyal haklarının ödenmediğini söyledi.

Hovizavi, 2 yıldan bu yana fabrika yetkililerinin işçilerin sosyal haklarını vereceklerine dair sözlerini yerine getirmediklerini kaydetti.

İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ahvaz Ulusal Çelik Şirketi çalışanları son aylarda defalarca grev ve protesto gösterisi düzenlemiş, haziran ayında 50 gösterici emniyet güçleri tarafından göz altına alınmıştı.

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