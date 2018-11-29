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İran'da işçilerin maaş protestosu sürüyor

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Şuş ilçesindeki şeker fabrikası işçilerinin 'maaş' protestosu devam ediyor.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şuş ilçesindeki Heft Tepe Şeker Fabrikası'nda çalışan yüzlerce işçi, aylardır maaşlarını ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle bir kez daha kaymakamlık önünde toplandı.

Başkent Tahran'dan Huzistan'a gelerek gösterilere katılan Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besiç mensubu öğrenciler de işçilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Göstericilerin arasında Devrim Muhafızları Ordusu'ndan bir komutanın da olduğu görüldü.

Öte yandan Heft Tepe Şeker Fabrikası İşçileri Sendikası Başkanlık Üyesi Ali Necati, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İşçiler fabrikanın yeniden kamuya devredilmesini istiyor

Heft Tepe işçileri, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle yaklaşık bir aydır protesto gösterileri düzenliyor. İşçiler ayrıca fabrikanın yeniden kamuya devredilmesini istiyor.

İran'da 1975'te kurulan ve birkaç yıl önce özelleştirilen fabrikanın çalışanlarından bir kısmının işten çıkarıldığı, kalanların ise yaklaşık 4 aydır maaş alamadığı belirtiliyor.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Huzistan Valisi Gulam Rıza Şeriati, geçen hafta yaptığı açıklamada, fabrika sahibinin işçilere olan tüm borçlarını mümkün olan en kısa sürede ödemeye söz verdiğini duyurmuştu.

Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki çelik fabrikası işçileri de 4 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle protesto gösterileri düzenliyor.

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