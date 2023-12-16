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Dünya

İran'da İsrail ajanı iddiasıyla bir kişi idam edildi

İran, İsrail adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan bir kişinin, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde idam edildiğini duyurdu. Ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaleti dün 11 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bir saldırıya sahne olmuştu.

AA16 Aralık 2023 Cumartesi 10:50 - Güncelleme:
İran'da İsrail ajanı iddiasıyla bir kişi idam edildi
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İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, İsrail dış istihbarat servisi Mossad ve yabancı istihbarat servisleriyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle yargılandığı mahkemede idama mahkum edilen kişinin cezası infaz edildi.

Kimliği açıklanmayan söz konusu kişi, Mossad dahil dış istihbarat servisleriyle irtibat halinde bazı gizli bilgiler toplayarak bunları Mossad başta olmak üzere yabancı istihbarat servislerine sunmakla suçlandı.

Yakalanmasının ardından hakkında "düşman Siyonist rejimin yararına istihbarat işbirliği ve casusluk yapmak, gizli bilgileri toplamak, ülkenin düzenini bozmak ve İran'a karşı olan grup ve kuruluşlar lehine propaganda yapmak" suçlamasıyla dava açılan kişi yargı süreci sonunda idama mahkum edildi.

Kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından söz konusu kişi, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentindeki cezaevinde idam edildi.

Ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaleti dün 11 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bir saldırıya sahne olmuştu.

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