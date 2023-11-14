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Dünya

İran'da ''İsrail yeryüzünden silinmelidir' söyleminde değişikliğe gidildi'' gerilimi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Mahmud Abbaszade, ülkesinin dış politikasında 'İsrail yeryüzünden silinmelidir' söyleminde değişikliğe gidildiğini savunarak Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan hakkında meclise gensoru önergesi verdi.

AA14 Kasım 2023 Salı 16:13 - Güncelleme:
İran'da ''İsrail yeryüzünden silinmelidir' söyleminde değişikliğe gidildi'' gerilimi
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Jamaran haber sitesi, Abbaszade'nin meclise sunduğu gensoru dilekçesini yayımladı.

Milletvekili Abbaszade, dilekçesinde, Tahran yönetiminin dış politikada İsrail ve Suudi Arabistan karşısındaki tutumunda değişikliğe gittiğini savundu.

Gazze savaşından önce İran politikasında sıkça dillendirilen "İsrail'in yeryüzünden silinmesi" söyleminin savaş sonrası değiştirilmesini eleştiren Abbaszade, konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Abdullahiyan hakkında meclise gensoru önergesi sundu.

- İRAN'IN İSRAİL POLİTİKASI

İran'da 1979'daki devrimden sonra yönetime gelen Ayetullah Humeyni, İsrail karşıtlığıyla tanınıyordu. Humeyni'nin 8 Eylül 1982'de Tahran'da yaptığı bir konuşmada kullandığı "İsrail yeryüzünden silinmelidir" ifadesi devlet politikası olarak İran'da bugüne kadar dillendirildi.

İsrail'i resmen tanımayan İran yönetimi, Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde kurduğu "Kudüs Kuvvetleri" ve bölgede desteklediği "Direniş Güçleri" üzerinden İsrail karşıtlığını ön plana çıkarıyor.

Tahran yönetimi, bir taraftan bölgede kendisine yakın güçlerin İsrail'e yönelik saldırılarını desteklediğini açıklarken diğer taraftan bu saldırılarla hiçbir bağlantısının bulunmadığını duyuruyor.

Bu tavır bazı uzmanlar tarafından Tahran yönetiminin Gazze'deki savaşın ülkeye sıçramasından kaçınması olarak değerlendiriliyor.

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