İran’da isyancılar idamla yargılanacak

Gazetedeki başmakalede ayrıca, ülke çapında onlarca bankanın ve benzin istasyonunun ateşe verilmesi gibi eylemlere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin sorguları sırasında, düzenledikleri şiddet içerikli eylemler karşılığında para aldıklarını itiraf ettikleri öne sürüldü.

BM ENDİŞELİ

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, İran’daki eylemlere ilişkin “İran’da cuma günü başlayan protestolar sırasında gerçek mermi kullanılması da dahil, göstericilere karşı güç kullanımında uluslararası kural ve standartların ihlal edildiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz” dedi.