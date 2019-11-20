İran’da isyancılar idamla yargılanacak
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yakınlığıyla bilinen Keyhan gazetesi, benzine yapılan yüzde 300’lük zammın ardından patlak veren protesto gösterilerinde şiddet eylemlerine liderlik edenlerin idamla cezalandırılacağını yazdı.
Gazetedeki başmakalede ayrıca, ülke çapında onlarca bankanın ve benzin istasyonunun ateşe verilmesi gibi eylemlere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin sorguları sırasında, düzenledikleri şiddet içerikli eylemler karşılığında para aldıklarını itiraf ettikleri öne sürüldü.
BM ENDİŞELİ
Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, İran’daki eylemlere ilişkin “İran’da cuma günü başlayan protestolar sırasında gerçek mermi kullanılması da dahil, göstericilere karşı güç kullanımında uluslararası kural ve standartların ihlal edildiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz” dedi.
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