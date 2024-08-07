Sosyal medyada paylaşılan ve başkent Tahran'da çekildiği anlaşılan görüntülerde, kadın polis memurlarının, iki genç kızı zorla polis aracına bindirdiği görüldü.

İran basınına göre 21 Haziran'da yaşanan olaya ilişkin videolarda başörtüsü takmadıkları anlaşılan iki kızın önünü kesen kadın polis memurlarının, kızları zorla arabaya bindirmeye çalıştığı, polis ve kızlar arasında arbede yaşandığı görülüyor.

ZORLA ARABAYA BİNDİRİLDİ

Kızlardan biri polislere direnmeden araca binerken diğeri ise polislerle mücadele ediyor ve yaka paça araca bindiriliyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından duyulan olay, kamuoyunun tepkisini çekti. Tepkilerin ardından Tahran Askeri Savcılığı yaptığı yazılı açıklamada, görüntülerin doğruluğunu teyit etti.

Açıklamada, fiziki şiddet uygulayan polis memurlarının kimliklerinin tespit edilerek ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.