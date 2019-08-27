İran’da kadınlar Dünya Kupası elemelerinde tribünde

İran’da kadınlar 40 yıl aradan sonra ilk kez İran Milli Takımı’nın Dünya Futbol Şampiyonası eleme karşılaşmalarını tribünden izleyebilecek. İran Spor Bakan Yardımcısı Cemşid Taghizade İran’ın resmi haber ajansı IRNA üzerinden yaptığı açıklamada, “Kadınlar 10 Ekim’de Kamboçya’yla oynanacak eleme karşılaşması için Azadi Stadyumu’na gelebilecekler” dedi. Bakan YardımcısıTaghizade, İran’ın ülkedeki kadınların ayrımcılığa uğramadığını dünyaya göstereceğini söyledi. FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun 2022’de yapılacak FIFA Dünya Futbol Şampiyonası’nın eleme karşılaşmalarına kadınların izleyici olarak alınması talebi, geçen haftalarda İran’da ateşli tartışmalara neden olmuştu.