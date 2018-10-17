İran'da kadınlar ilk kez stadyumda maç izledi

Tahranlı yetkilier, İran ve Bolivya ulusal takımları arasında başkent Tahran'daki 100 bin kişilik Azadi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sınırlı sayıda kadın yurttaşın izlemesine izin verdi.

Kadın polislerin yerlerini almasından sonra stada gelen yaklaşık 300 İranlı kadın, müsabakayı tribünlerde kendilerine ayrılan özel bölümde izledi.

Mücadele İran'ın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

İranlı kadınlar daha önce stadyumda kurulan dev ekranlarda maç izleyebilmişti

Azadi Stadı'nda futbol maçı izlemesine geçen 25 Haziran'da da izin verilen İranlı kadınlar, o tarihte, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan İran - Portekiz B Grubu karşılaşmasını, stada yerleştirilen büyük ekranlardan canlı izleyebilmişti.

Bunun dışında 2017 yılının Eylül ayında İran ve Suriye arasındaki FIFA Dünya Kupası grup eleme müsabakasına da bazı İranlı kadın milletvekilleri davet edilmişti.

Sosyal yaşamın İslami kurallarla düzenlendiği İran İslam Cumhuriyeti'nde kadınlar pek çok alanında ayrımcılığa ve baskıya maruz kalırken devlet, yıllardır tartışılan stadyum yasağını, kadınların erkeklere ait alanlarda korunmaları gerektiği tezini dile getirerek açıklıyor.

(Euronews)