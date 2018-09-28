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İran'da kamyoncuların protestosunda 38 kişi gözaltına alındı

İran'da kötü çalışma koşullarına tepki göstererek greve başvuran kamyon şoförlerinin protestosunda ülke genelinde 38 kişi gözaltına alındı.

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İran medyasına yansıyan haberlere göre, Kazvin'de 15, İsfahan'da 13, Elburz'da 7 ve başkent Tahran'da 3 kişi, "kamyonların çalışmasına engel oldukları" gerekçesiyle gözaltına alındı.

İranlı kamyon şoförleri kötü çalışma şartlarını protesto etmek için bir süredir kontak kapatma eylemi düzenliyor.

Kötü iş şartlarını gerekçe göstererek akaryakıt sevkıyatına çıkmayan kamyon ve tanker sürücüleri, çeşitli kentlerde yollarda ve istasyonlarda uzun kuyruklar oluşmasına neden olmuştu.

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