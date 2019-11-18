İran’da kaosa ABD desteği

İran’da benzin fiyatlarına yüzde 50 zam yapılması ve daha ucuz fiyata benzin satışına kota konması sonrası Cuma günü patlak veren gösteriler hız kesmeden sürüyor. Ülkenin dört bir yanında otomobillerinin otobanlarda bırakarak yolları kapatan isyancılara Washington yönetiminden destek geldi. İran’da her hükümet karşıtı sokak eylemine arka çıkan ABD’de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, göstericilerin yanında olduklarını söyledi.

ARKASINDA ŞAH VAR

Twitter üzerinden açıklama yapan Pompeo, İran’da başlayan sokak gösterileri ile ilgili 1.5 yıl önce yayınladığı mesajı hatırlatarak, “İran halkına bir buçuk yıl önce söylediğim gibi ABD sizinle” dedi. Alıntılanan mesajda Pompeo, Farsça, “İran halkı hükümetlerinin 40 yıl süren zorbalığına ve suistimallerine karşı sessiz kalmıyor. Biz de sessiz kalmayacağız. İran halkına bir mesajım var: ABD sizi duyuyor, destekliyor ve yanınızda” ifadelerine yer verdi. Zam isyanına yönelik nasıl bir tepki vereceği merakla beklenen İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Washington’ın göstericilere desteğinin ardından, protesto gösterilerinin devrim karşıtları ve İran düşmanları tarafından desteklendiğini söyledi. Gösterilerde ölenler olduğunu hatırlatan Hamaney, eski İran Şahı’nın ailesi ve ABD destekli Halkın Mücahitleri’nin bu eylemleri teşvik ettiğini savundu. Hamaney, “Devrim karşıtları ve İran düşmanları, bu tür tahribatları ve güvenliği bozucu eylemleri desteklemiştir. Şimdi de bununla meşguller. Ülkesini seven insan böyle bir işe bulaşmaz” ifadelerini kullandı. Yetkililerden halkın zarar görmemesine dikkat etmelerini isteyen Hamaney, bankaları ateşe vermenin şer odaklarının işi olduğunu savundu.

LÜBNAN’A BENZEMEZ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Müsteşarı da Mehr ajansına “İran, Irak veya Lübnan’a benzemez. Ayrıca biz, Amerikan büyükelçiliğini yıllar önce kapattık” diye konuştu.

Kirmanşah’ta eylemciler polis öldürdü

İran’ın Kirmanşah Eyaleti Emniyet Müdürü Ali Ekber Cavidan, benzin zammı protestolarında bir emniyet görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi. ISNA haber ajansına konuşan Cavidan, “Kirmanşah kentinde dünkü gösterilerde bir grup silahlı eylemci Elaheye-24 Karakolu’nu ele geçirmek amacıyla saldırı düzenlemiş, çıkan çatışmada İyrec Cevahiri adındaki polis yaralanmıştı” dedi. Cavidan, Binbaşı polis memuru Cevahiri’nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ifade etti. Öte yandan, ülke çapındaki protesto gösterilerinde 40’tan fazla kişi tutuklandı.