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Dünya

İran'da karakola saldırı

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde bir grup, karakol binasına saldırı girişiminde bulundu.

IHA30 Eylül 2022 Cuma 17:43 - Güncelleme:
İran'da karakola saldırı
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İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde kalabalık bir grup, karakol binasına saldırı girişiminde bulundu. Sistan ve Belucistan Valiliğinden yapılan açıklamada, duruma müdahale eden emniyet güçleri ile silahlı grup arasında çatışma yaşandığı ve yaralıların olduğu aktarıldı. Ayrıca kentteki eylemcilerin lastik yakarak yolları trafiğe kapatmaya çalıştığı, güvenlik güçlerine ait araçları ateşe verdiği belirtildi.

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi kentteki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, halktan sağduyulu olmalarını ve silahlı gruplardan uzak durmalarını istedi.

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