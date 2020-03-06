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Dünya

İran'da karantina merkezinin başhekimi de koronavirüse yakalandı

İran'da yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı ilk kent Kum'daki karantina merkezlerinden Kamkar-Arabniya Hastanesi'nin Başhekimi Cevad Hudadadi de virüse yakalandı.

AA06 Mart 2020 Cuma 21:41 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 21:41

Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, salgının ülkede görüldüğü ilk andan itibaren virüsle mücadele eden Başhekim Hudadadi'ye Kovid-19 teşhisi konulduğu belirtildi.

Hudadadi'nin karantina ve tedavi altına alındığı aktarıldı.

Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir, iki yardımcısı ve üniversitede görevli iki doktora da Kovid-19 teşhisi konulmuştu.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 4 bin 747'ye ulaşırken 124 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 913 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, bazı bakan ve bakan yardımcıları ile 24 milletvekili de koronavirüsle mücadele ediyor.

Koronavirüsten hayatını kaybeden 124 kişi arasında eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ile İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da bulunuyor.

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