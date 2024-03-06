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Dünya

İran'da karbonmonoksit gazı 6 ayda 324 can aldı

İran Acil Durum Merkezi Başkanı Cafer Miadfer, son 6 ayda karbonmonoksit zehirlenmesinden 324 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA6 Mart 2024 Çarşamba 16:45 - Güncelleme:
İran'da karbonmonoksit gazı 6 ayda 324 can aldı
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Tesnim Haber Ajansı'na göre, Miadfer konuya ilişkin bilgi verdi.

Cafer Miadfer, "Sonbahar ve kış aylarında doğal gazdan kaynaklı karbonmonoksit gazından 6916 kişi zehirlendi, bunlardan 324 kişi hayatını kaybetti." dedi.

En çok zehirlenmenin yaşandığı kentin 1159 kişiyle Tahran olduğunu dile getiren Miadfer, Rezevi Horasan'da 698 ve Fars eyaletinde 324 kişinin zehirlendiğini belirtti.

Zehirlenmenin yüzde 86'sının evlerde meydana geldiğini ifade eden Miadfer, sorunun daha çok, kombi ve doğal gaz sobalarının gaz bağlantı borularından kaynaklandığını kaydetti.

  • iran
  • doğal gaz
  • karbonmonoksit

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