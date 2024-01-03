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  • İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama! Çok sayıda ölü var
Dünya

İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama! Çok sayıda ölü var

İran'ın Kirman kentinde İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yıl dönümünde mezarında düzenlenen anma töreni sırasında iki patlama meydana geldi. Patlamada en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 15:04 - Güncelleme:
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama! Çok sayıda ölü var
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İran'ın Kirman eyaletinde, Kasim Süleymani'nin kabrinin bulunduğu mezarlığın yakınlarında, art arda 2 patlama meydana geldiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü anmalarının yapıldığı yolda patlamalar meydana geldi.

Kirman'da, Süleymani'nin kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda gerçeksen patlamanın kapsamı ya da sebebine ilişkin detay verilmezken yayınlanan görüntülerde anma etkinliğine katılanların kaçıştığı ve ambulansların olay yerine gittiği görülüyor.

İran devlet televizyonu, Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarının yakınlarında meydana gelen patlamada en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran'ın Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenleniyor.

Süleymani'nin mezarının da bulunduğu memleketinde düzenlenen programa İran'ın birçok kentinden binlerce kişi katılıyor.

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