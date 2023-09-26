İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2023 Salı / 12 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2172
  • EURO
    28,8618
  • ALTIN
    1676.94
  • BIST100
    8304.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da kaynağı belirlenemeyen şiddetli bir sarsıntı meydana geldi
Dünya

İran'da kaynağı belirlenemeyen şiddetli bir sarsıntı meydana geldi

İran'ın Loristan eyaletine bağlı Hürremabad kentinde kaynağı henüz belirlenemeyen şiddetli bir sesin eşlik ettiği güçlü bir sarsıntının meydana geldiği bildirildi.

AA26 Eylül 2023 Salı 00:57 - Güncelleme:
İran'da kaynağı belirlenemeyen şiddetli bir sarsıntı meydana geldi
ABONE OL

İran devlet televizyonuna göre, Hürremabad kentinde güçlü sarsıntıyla birlikte şiddetli bir ses duyuldu.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsünün bölgede herhangi bir deprem kaydetmediği aktarıldı.

Loristan eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehdi Pazuki, bölgede deprem veya patlama rapor edilmediğini, sarsıntı ve sesin kaynağının henüz tespit edilemediğini belirtti.

İranlı yetkili, patlama olasılığının uzak olmadığını, konuyla ilgili araştırmaların sürdüğünü ve kamuoyunu bilgilendireceklerini ifade etti.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise şiddetli sarsıntı ve ses nedeniyle kentte bazı vatandaşların sokağa çıktığını duyurdu.

Ülkenin orta kesimlerindeki Hürremabad kenti, Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir füze üssüne ev sahipliği yapıyor.

  • iran deprem
  • hürremabad
  • güçlü sarsıntı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.