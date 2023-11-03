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Dünya

İran'da korkunç yangın! 32 kişi hayatını kaybetti

İran'ın kuzeyindeki Lengerud kentindeki bir madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 32 kişi hayatını kaybetti.

AA3 Kasım 2023 Cuma 12:07 - Güncelleme:
İran'da korkunç yangın! 32 kişi hayatını kaybetti
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hazar Denizi kıyısındaki Gilan eyaletine bağlı Lengerud'daki madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Özel sektör tarafından işletildiği belirtilen rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 32 kişi öldü, 4'ü ağır olmak üzere 16 kişi de yaralandı.

Gilan Valiliği, yangının rehabilitasyon merkezindeki ısıtıcının alev alarak perdeleri tutuşturmasından kaynaklandığını duyurdu.

Valilik ayrıca rehabilitasyon merkezinde kapasitenin üzerinde hasta tutulmasının ve yangının sabaha karşı meydana gelmesinin yüksek can kaybına yol açtığını açıkladı.

Gilan Başsavcısı Sadık Niyareki de olayda kusuru olduğu tespit edilen rehabilitasyon merkezinin müdürünün tutuklandığını belirtti.

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