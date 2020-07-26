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Dünya

İran'da korkutan açıklama: Kovid-19'da hiç iyi durumda değiliz

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, 'İran Kovid-19'da hiç iyi durumda değil. Hastanede tedavi altına alınanların sayısı düşmediği sürece günlük ölümler de 200'ün altına düşmeyecektir.' dedi.

AA26 Temmuz 2020 Pazar 16:11 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 16:11
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre Herirçi, "İran Kovid-19'da hiç iyi durumda değil. Hastanede tedavi altına alınanların sayısı düşmediği sürece günlük ölümler de 200'ün altına düşmeyecektir." dedi.

Ülkenin doğusundaki Rezevi Horasanı'nda vakaların yüzde 300 arttığını aktaran Herirçi, "Ülkenin neredeyse tamamı kırmızı bölge durumundadır. Kırmızı olmayan yerlerin nüfusu 1 milyonun altında." diye konuştu.

- ÖLÜ SAYISI16 BİNE YAKLAŞTI

Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 216 artışla 15 bin 700'e ulaşmıştı.

Hastalardan 3 bin 695'inin durumunun ağır seyrettiği ülkede, toplam vaka sayısı da 2 bin 333 artarak 291 bin 172'ye yükselmişti.

İran'da Mazenderan, Fars, Doğu ve Batı Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Elburz, Huzistan, Loristan, Gülistan, Kirman, Zencan ve İlam "kırmızı bölge" ilan edilmiş bulunuyor. Tahran, İsfahan, Buşehr, Hürmüzgan, Kazvin, Merkezi, Kuzey Horasan, Hemedan, Güney Horasan, Simnan, Sistan-Beluçistan, Erdebil ve Kohgiluye- Buyer Ahmed ise "riskli bölge" olarak belirlendi.

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