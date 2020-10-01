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Dünya

İran'da korkutan çarşı yangını

İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Deylem kentinde 200 dükkanın bulunduğu kent çarşısında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

AA01 Ekim 2020 Perşembe 12:35 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 12:35
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İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansına (YJC) göre, Deylem Vali Yardımcısı Bakır Gilegir, "Sabah saatlerinde Deylem Çarşısı'nda çıkan yangın çarşının her yerini sardı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor." dedi.

Çarşıda çoğunlukla tekstil ürünü satan 200 dükkanın bulunduğunu dile getiren Gilegir, "Deylem itfaiyesi yeterli olmadığı için Buşehr'den takviye ekipler de yangın söndürme faaliyeti için geldiler. Yangının çarşının civarındaki iş yerleri ve evlere sıçramaması için çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Gilegir, can kaybı veya maddi hasara ilişkin açıklama yapmazken, yangının çıkış sebebine dair de bilgi vermedi.

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