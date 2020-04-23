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Dünya

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 481'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 90 artarak 5 bin 481'e yükseld

23 Nisan 2020 Perşembe 12:43 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 13:02
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 90 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1030 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 481'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 87 bin 26'ya ulaştığını bildirdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 105'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 64 bin 843 olduğunu belirtti.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 389 bin 507 olduğunu sözlerine ekledi.

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