İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2020 Çarşamba / 29 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3794
  • EURO
    8,813
  • ALTIN
    471.805
  • BIST100
    1105.21
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da koronavirüs nedeniyle 153 kişi daha hayatını kaybetti
Dünya

İran'da koronavirüs nedeniyle 153 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 153 artarak 20 bin 125'e yükseldi.

AA19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:01 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:01
ABONE OL

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 153 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 444 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 20 bin 125'e, vaka sayısının da 350 bin 279'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 868'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 302 bin 528'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 2 milyon 939 bin 840 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.